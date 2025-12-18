Usa, Trump agli americani: "Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata"

"Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose". Lo ha detto Donald Trump nel corso del suo discorso alla Nazione. "Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali", ha spiegato il presidente Usa attaccando nuovamente l'amministrazione Joe Biden per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. "Ora avete invece un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati. Ora l'America è tornata", ha messo in evidenza.