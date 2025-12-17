Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
alta tensione con caracas

Trump: "Blocco totale alle petroliere sanzionate in Venezuela"

17 Dic 2025 - 01:58
© Ansa

© Ansa

In un post su Truth il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela". Il Paese sudamericano, avverte il leader di Washington, "è completamente circondato dalla più grande armata navale mai radunata nella storia del Sud America". Questa flotta, aggiunge Trump, "non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d'ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato". 

donald trump
venezuela