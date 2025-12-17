Trump: "Blocco totale alle petroliere sanzionate in Venezuela"

In un post su Truth il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela". Il Paese sudamericano, avverte il leader di Washington, "è completamente circondato dalla più grande armata navale mai radunata nella storia del Sud America". Questa flotta, aggiunge Trump, "non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d'ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato".