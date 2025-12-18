Dal tacchino per il Ringraziamento alla "fine della guerra lunga 3mila anni": Trump si elegge il migliore di sempre

"Eravamo invasi dai migranti illegali, avevamo transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali. Ora invece avete un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati". Così il presidente degli Stati Uniti si è presentato ai suoi cittadini iniziando a elencare a raffica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione.



Sul piano interno, Trump ha battuto essenzialmente sul piano della sicurezza e dell'economia. "La nostra frontiera è tornata sicura, ora passano zero clandestini, un obiettivo che per Biden era impossibile. A Washington la situazione è finalmente sotto controllo, stiamo sgominando le gang criminali che inondavano il Paese di droga". E a proposito di immigrati illegali, il tycoon ha affermato che a loro "veniva destinato il 100% dei posti di lavoro a disposizione". Sul piano della situazione dei portafogli degli americani, altra "autopagella" pressoché perfetta. "I prezzi stanno scendendo velocemente", ha assicurato citando tra gli esempi anche i tacchini messi sul mercato per il Giorno del Ringraziamento. "C'è ancora da fare, ma abbiamo fatto progressi - ha continuato - "i salari stanno crescendo molto più rapidamente dell'inflazione. Un anno fa il paese era morto, fallito. Ora non più e in parte grazie ai dazi, che "sono la mia parola preferita", ha testualmente detto l'inquilino della Casa Bianca ricordando che hanno notevolmente contribuito a "investimenti per 18mila miliardi di dollari" annunciati negli ultimi mesi,