Gaza colpita da piogge torrenziali: spazzate via le tende degli sfollati | Hamas: "Morto un neonato per ipotermia"

Allagata una parte dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City. L'allarme della Protezione civile della Striscia: "Gli edifici possono crollare per il forte vento"
Una nuova ondata di piogge torrenziali ha inondato le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza. L'acqua si è anche infiltrata in alcune parti del complesso medico Al-Shifa a Gaza City, in particolare nei reparti di emergenza e accoglienza, costringendoli a chiudere. Migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro proprio a causa delle precipitazioni e dei forti venti. "Queste case rappresentano un grave pericolo per la vita di centinaia di migliaia di palestinesi che non hanno un riparo", ha dichiarato Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza. "Abbiamo ripetutamente avvertito il mondo, ma invano", ha aggiunto.
Il Centro meteorologico palestinese prevede per le prossime ore temperature in calo, soprattutto nelle zone montuose, e rovesci sparsi nella maggior parte delle aree, che potrebbero essere accompagnati da temporali e grandine. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi durante la sera e la notte. I venti saranno moderati, con un passaggio da sud-est a nord-ovest, e il mare sarà moderatamente agitato. Non solo: il servizio meteorologico ha avvertito del rischio di inondazioni improvvise nelle valli e nelle zone basse.
Un neonato di due settimane è morto nelle scorse ore per ipotermia. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas. Il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva due giorni fa, ha affermato il ministero nel suo rapporto quotidiano. Lo riporta The Times of Israel. Il decesso - fa notare il media israeliano - non ha potuto essere verificato in modo indipendente.
L'agenzia di Protezione civile di Hamas ha dichiarato che una persona è rimasta uccisa nelle scorse ore, quando un'abitazione nel campo profughi di Shati, sulla costa settentrionale di Gaza, è parzialmente crollata a causa delle forti piogge, con persone all'interno. Diverse altre persone sono rimaste ferite, afferma l'agenzia di Hamas. I media palestinesi riferiscono che l'edificio è stato danneggiato da un bombardamento israeliano.