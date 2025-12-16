Gaza colpita da piogge torrenziali: spazzate via le tende degli sfollati | Hamas: "Morto un neonato per ipotermia"

Una nuova ondata di piogge torrenziali ha inondato le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza. L'acqua si è anche infiltrata in alcune parti del complesso medico Al-Shifa a Gaza City, in particolare nei reparti di emergenza e accoglienza, costringendoli a chiudere. Migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro proprio a causa delle precipitazioni e dei forti venti. "Queste case rappresentano un grave pericolo per la vita di centinaia di migliaia di palestinesi che non hanno un riparo", ha dichiarato Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza. "Abbiamo ripetutamente avvertito il mondo, ma invano", ha aggiunto.