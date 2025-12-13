Logo Tgcom24
Gaza, Hamas: "Oltre 250mila sfollati colpiti dalla tempesta Byron"

13 Dic 2025 - 14:40
© Ansa

© Ansa

Oltre 250mila sfollati nella Striscia di Gaza sono stati direttamente colpiti dagli effetti della tempesta Byron. Lo ha reso noto Hamas, spiegando che le intense piogge hanno provocato l'allagamento o la distruzione di più di 27mila tende utilizzate come alloggio da famiglie rimaste senza casa. Secondo quanto riferito, il maltempo avrebbe inoltre causato il crollo di 13 abitazioni. Sempre secondo quanto affermato da Hamas, Israele starebbe ostacolando l'ingresso di materiali per la costruzione di rifugi nel territorio.

