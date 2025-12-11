Allagamenti per la tempesta Byron a Gaza, neonata sfollata muore di freddo

"Pioveva, faceva terribilmente freddo, e avevo ben poco per tenerla al caldo. L'ho allattata e l'ho messa a dormire. L'ho coperta meglio che potevo, ma non è bastato - ha raccontato la mamma della neonata ad Al Jazeera. - Sono stata nel panico per tutta la notte, mentre il freddo continuava a insinuarsi. Poi, all'improvviso, ho trovato la mia piccola immobile, morta".