Allagamenti per la tempesta Byron a Gaza, neonata sfollata muore di freddo

Straziante il racconto della madre della bimba di 8 mesi all'emittente Al Jazeera: "L'ho coperta meglio che potevo, ma non è bastato"
© Da video
Una bambina di otto mesi, la cui famiglia è stata sfollata nella Striscia di Gaza, è morta di freddo nella notte in una tenda allagata, mentre persistono condizioni meteorologiche avverse nell'enclave. Lo ha riferito l'emittente panaraba qatariota Al Jazeera. "Continuava a piovere e il freddo peggiorava. All'improvviso ho trovato la mia piccola immobile, morta", ha raccontato la madre della neonata all'emittente. La famiglia della piccola si trovava a Khan Younis, nel sud della Striscia, zona colpita anche da bombardamenti israeliani, sempre secondo quanto riporta Al Jazeera.
"Pioveva, faceva terribilmente freddo, e avevo ben poco per tenerla al caldo. L'ho allattata e l'ho messa a dormire. L'ho coperta meglio che potevo, ma non è bastato - ha raccontato la mamma della neonata ad Al Jazeera. - Sono stata nel panico per tutta la notte, mentre il freddo continuava a insinuarsi. Poi, all'improvviso, ho trovato la mia piccola immobile, morta".
Le piogge intense portate dalla tempesta Byron che ha investito la regione ha allagato numerosi campi sfollati in tutta la Striscia di Gaza. Almeno tre edifici, già danneggiati dalla guerra, sono crollati a Gaza City a causa di queste piogge torrenziali e dei forti venti. Lo riportano i media palestinesi, riferendo anche di campi sfollati allagati in tutta l'enclave palestinese. Secondo quanto precisato dall'agenzia Wafa, le squadre di protezione civile hanno condotto 32 operazioni nelle ultime 12 ore, intervenendo per l'allagamento di 17 tende, l'evacuazione di 14 persone e il pompaggio dell'acqua.
Nel frattempo, le forze israeliane avrebbero attaccato anche il campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, uccidendo almeno una donna e ferendo diverse altre persone, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna rossa palestinese. L'attacco avrebbe colpito l'area dell'ospedale al Yaman al Saeed. Secondo Al Jazeera, l'area si trova sul lato controllato da Hamas della linea del cessate il fuoco di Gaza. Stando allo stesso movimento islamista palestinese, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre almeno 384 persone sono state uccise dagli attacchi delle forze israeliane.