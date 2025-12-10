Israele riaprirà l'accesso agli aiuti per Gaza dalla Giordania

Israele riapre oggi, mercoledì 10 dicembre, la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania a Gaza, dopo oltre due mesi di chiusura. Lo ha annunciato un funzionario della sicurezza israeliano. "Il trasferimento di beni e aiuti dalla Giordania alla Striscia di Gaza sarà consentito attraverso il valico di Allenby", ha dichiarato. Il valico tra la Giordania e la Cisgiordania era stato chiuso da Israele ai camion degli aiuti a fine settembre, dopo l'attacco da parte di un autista di camion giordano che uccise due soldati israeliani.