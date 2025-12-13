Gaza, almeno 16 morti per freddo e crolli dopo la tempesta Byron

Sale ad almeno 16 il numero delle persone morte nella Striscia di Gaza in meno di 24 ore a causa del freddo intenso e del crollo di edifici resi instabili dai raid israeliani. Lo riferisce l'agenzia di stampa Wafa, che cita fonti sanitarie locali. Secondo quanto riportato, le piogge violente portate dalla tempesta Byron hanno causato il cedimento di almeno 15 strutture, già compromesse da due anni di attacchi, aggravando una situazione già critica sul piano umanitario. Tra le vittime del freddo si contano anche minori. Nelle ultime ore sarebbero morti due bambini a Gaza City, che si aggiungono alla neonata di otto mesi deceduta il giorno precedente all'interno di una tenda a Khan Younis.