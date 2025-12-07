Logo Tgcom24
SU VOLO DA BRINDISI

Nuovo volo umanitario per Gaza: altri 85 tonnellate di aiuti

"L'Italia ha consegnato in totale circa 2.400 tonnellate di aiuti

di Laura Berlinguer
07 Dic 2025 - 12:33
01:16 

Un nuovo volo umanitario, il quinto, nell'ambito dell'operazione umanitaria Food for Gaza: 85 tonnellate di beni alimentari e di prima necessità messi a disposizione dalla filiera agroalimentare italiana. Un'iniziativa voluta dal governo di Roma, coordinata dalla Farnesina. L'annuncio arriva dal ministro degli Esteri: "Stiamo continuano a seguire l'emergenza". L'Italia ha consegnato in totale circa 2.400 tonnellate di aiuti. "Ho chiesto ai nostri ambasciatori, fa sapere Tajani, di preparare i piani di azione per rispondere alle enormi necessita in questa fase in cui la tregua è ancora incerta". Gli aiuti sono già arrivati in Giordania. Saranno portati nella striscia e distribuiti tra la popolazione civile, sempre più stremata.