Fbi, Dan Bongino annuncia l'addio: "A gennaio lascio l'incarico"

Dan Bongino, vice direttore dell'Fbi, ha annunciato che lascerà il suo incarico nel mese di gennaio. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale Bongino ha spiegato che la sua esperienza alla guida dell'agenzia federale si avvia alla conclusione.
Nel post, Bongino ha espresso gratitudine nei confronti del presidente Donald Trump, della ministra della Giustizia Pam Bondi e del direttore dell'Fbi Kash Patel, ringraziandoli per avergli dato la possibilità di servire il Paese durante il suo mandato.
Ex agente della polizia di New York e del Secret Service, Bongino è diventato negli anni un noto podcaster e commentatore di area conservatrice. Considerato un sostenitore di lunga data di Donald Trump, nel suo programma, il "Dan Bongino Show", ha più volte rilanciato la tesi della cosiddetta Big Lie sulle elezioni presidenziali del 2020.
Nel corso delle sue trasmissioni, Bongino ha inoltre difeso apertamente Trump dalle indagini avviate nei suoi confronti, soffermandosi in particolare sulle inchieste dell'Fbi relative ai documenti riservati rinvenuti a Mar-a-Lago, che a suo giudizio sarebbero state orchestrate dall'amministrazione Biden.