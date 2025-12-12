Logo Tgcom24
Trump: il prossimo capo della Fed dovrà consultarsi con me sui tassi

12 Dic 2025 - 22:35
© -afp

Donald Trump ha dichiarato al Wall Street Journal di essere propenso a nominare Kevin Warsh o Kevin Hassett alla guida della Fed. Trump ha anche detto che il prossimo presidente dovrebbe consultarsi con lui sui tassi di interesse. 

