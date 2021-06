Usa, Biden sospende trivellazioni petrolifere in parco Alaska

iberpress

La Casa Bianca conferma lo stop delle licenze per le trivellazioni petrolifere nell'Arctic National Wildlife Refuge, parco protetto in Alaska. Le licenze erano state concesse negli ultimi giorni dell'amministrazione Trump, ma il presidente Joe Biden nella sua prima settimana di incarico aveva annunciato una revisione per "presunte carenze legali". Il parco si trova in un'area remota dell'Alaska e ospita orsi polari.