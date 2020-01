Alaska, sopravvive 23 giorni nella neve: salvato da un elicottero

Un uomo agita le braccia per attirare l'attenzione dell'elicottero che lo porterà in salvo. E' quello che si vede in un video diffuso dagli Alaska State Troopers. Da 23 giorni, Tyson Steel, 30 anni, era rimasto isolato in una zona dell'Alaska ad una temperatura di -16 gradi. A metà dicembre, un incendio aveva distrutto la sua casa costruita in mezzo al nulla lasciandolo al gelo senza alcun riparo.