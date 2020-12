Joe Biden: il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale

IPA

"Siamo in una crisi. E così come dobbiamo essere uniti nella risposta al Covid-19, dobbiamo essere uniti nel rispondere al cambiamento climatico". Joe Biden non ha dubbi e parla con urgenza su un tema che sarà centrale per la sua amministrazione. "Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale del nostro tempo", spiega da Wilmington, in Delaware, dove ha il suo quartier generale in attesa di insediarsi alla Casa Bianca il 20 gennaio.