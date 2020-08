Usa, Trump: "Ok a trivellazioni in un'area protetta dell'Alaska"

L'amministrazione Trump ha dato il via libera alle trivellazioni nell'Arctic National Wildlife Refuge, un'area naturale protetta nella zona nord-orientale dell'Alaska. La misura consentirà di vendere all'asta i diritti per il gas e il petrolio in una delle aree selvagge più iconiche del Paese. L'area, rimasta inviolata per oltre 30 anni, ospita orsi, volpi e caribù, oltre ad altri animali selvaggi.