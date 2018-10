Usa, 5mila soldati al confine con il Messico per fermare la marcia dei migranti

Secondo quanto reso da alcuni funzionari al Wall Street Journal, gli Stati Uniti invieranno 5000 soldati a presidiare i confini meridionali per impedire l’ingresso alla carovana dei migranti honduregni in marcia. Inizialmente ne erano previsti 800, ma l’avanzare costante dei richiedenti asilo preoccupa. Non è stato precisato quando verranno inviati sul territorio, ma secondo gli ultimi piani 1800 andranno in Texas, 1700 in Arizona e 1500 in California.