Maria Adela Vasquez proviene da Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, dove insieme a sua figlia diciassettenne gestiva una piccola bancarella di cibo. Le cose hanno preso una brutta piega quando bande locali e gruppi criminali hanno iniziato a estorcergli denaro. "Quelle son persone che non perdonano, a loro non importa che tipo di attività svolgi: i soldi l'unica cosa che gli interessa. Hanno minacciato mia figlia e le hanno detto che se non avesse pagato l'avrebbero uccisa. Così abbiamo deciso di andarcene e ci siamo uniti a queste persone, anche per essere più sicure, il percorso è pericoloso", ha raccontato la donna ad Al Jazeera.



La "carovana" era partita il 13 ottobre scorso da San Pedro Sula, nel Nord dell'Honduras, dopo un appello sui social network pubblicato da un ex deputato honduregno. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a chiedere ai governi della regione di fermare l'esodo e riportare la gente in Honduras, minacciando di tagliare gli aiuti ai governi di Honduras, Guatemala e El Salvador. In un tweet della scorsa settimana, ha anche minacciato di chiamare l'esercito e chiudere il confine meridionale degli Stati Uniti.



Trump allerta l'esercito - Il presidente Donald Trump ha allertato l'esercito in vista dell'arrivo della carovana di migranti. E' una "emergenza nazionale. Tristemente sembra che polizia ed esercito del Messico non siano in grado di fermare la carovana diretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti", spiega Trump il quale lancia un allarme sicurezza: "Mescolati ci sono criminali e mediorientali sconosciuti".