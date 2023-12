Usa 2024, Biden: "La più grande minaccia di Trump è alla democrazia"

Secondo Biden, gli Stati Uniti "non possono permettersi di rischiare di avere Trump in carica nel 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza", che cadrà nel 2026.

"Tutto quello che dobbiamo fare è scendere in campo. Scendere in campo di nuovo e far sentire la nostra voce", ha dichiarato ancora Biden, che poi torna ad attaccare Trump sulla quastione dell'assalto a Capitol Hill . "Il 6 gennaio 2021 Trump era seduto per ore nella sua sala da pranzo privata vicino allo Studio Ovale, guardando tutto ciò che accadeva in TV. La folla che attacca la polizia del Campidoglio, uccide e profana il Campidoglio", ha proseguito il presidente in carica, definendo il tycoon "il primo candidato perdente nella storia a rifiutarsi di accettare la volontà del popolo".

"Se non ci fosse Trump non so se mi ricandiderei"

Qualche giorno fa Joe Biden aveva dichiarato, senza mezzi termini, di essersi candidato alla rielezione "per non permettere" al suo predecessore di vincere. Durante un raduno elettorale a Boston, in Massachusetts, il presidente aveva ribadito che Trump rappresenta un rischio per la democrazia statunitense. "Forse non avrei corso per la rielezione, se lui non si fosse candidato: ma non possiamo permettere che vinca".