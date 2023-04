Usa, Joe Biden annuncia formalmente la ricandidatura per le presidenziali 2024

Biden ha annunciato la sua ricandidatura in un video in sui scandisce il suo messaggio mentre scorrono le immagini dell'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e delle proteste presso la Corte Suprema a difesa del diritto di aborto. "Quando ho corso per la presidenza quattro anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell'America. Lo è ancora", dice Biden nel video.

"La domanda che ci troviamo ad affrontare - aggiunge - è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione".

La democratica Kamala Harris, prima donna a ricoprire l'incarico di vicepresidente degli Stati Uniti, è in corsa per la rielezione alla vicepresidenza, in ticket con il presidente Joe Biden.