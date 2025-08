Uomo ucciso e sventrato in Francia, sospettato confessa

Il 27enne è stato identificato grazie "a un certo numero di elementi, tra cui un telefono portatile trovato non lontano dal corpo della vittima", hanno spiegato gli inquirenti della procura di Amiens, che ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario. Sempre secondo la procura, "'la vittima era domiciliata nello stesso quartiere dell'individuo arrestato, ma non è accertato al momento che i due si conoscessero".