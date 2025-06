In Francia è psicosi "punture selvagge"

In Francia non si fermano le indagini dopo la notte di paura vissuta da 145 persone, in maggioranza ragazze e donne, punte da sconosciuti con siringhe potenzialmente infette o contaminate. Almeno 12 gli arrestati e grande ansia per le vittime in attesa degli esami tossicologici. E' ormai psicosi punture selvagge, all'indomani della festa nazionale della musica che si è svolta sabato sera in molte città per celebrare l'inizio dell'estate. Un evento annuale, popolarissimo, che si tiene in tutto il Paese e richiama centinaia di migliaia di persone. Purtroppo però la manifestazione si è conclusa con le denunce di tantissime donne, anche minorenni, che sostengono di essere state punte mentre si trovavano tra la folla.