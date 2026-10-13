L'Ungheria elimina la prima legge anti- Lgbtqia+ voluta da Orbán

Sotto il governo dell'ex leader nazionalista, i diritti per la comunità Lgbtqia+ sono stati progressivamente erosi da una serie di leggi e azioni governative restrittive. Nel 2012 è stata introdotta la "Legge sulla protezione della famiglia" che stabilisce che un nucleo familiare deve essere basato sul matrimonio eterosessuale e sul rapporto biologico o adottivo tra genitori e figli. Nel 2020, alle persone trans e intersessuali è stato vietato il riconoscimento dell'identità di genere: sui documenti possono inserire solo il sesso al momento della nascita, e non può essere più modificabile successivamente.