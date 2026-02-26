Uganda, trovati scimpanzé "ubriachi" nel parco nazionale di Kibale

Maro ha campionato 19 diversi esemplari di scimpanzé occidentale, sia maschi che femmine e i risultati delle analisi sono stati sorprendenti: 17 campioni sono risultati positivi alle strisce reattive sensibili a 300 nanogrammi per millilitro (ng/ml) o più di etanolo, mentre 11 sono stati testati con strisce reattive sensibili a 500 ng/ml o più. Secondo gli esperti, la soglia di 500 ng/ml negli esseri umani è il livello atteso dopo aver consumato uno o due drink standard nelle 24 ore precedenti. Secondo Maro, per gli scimpanzé sono numeri elevati.