Ricostruita la storia del bacio: il primo tra scimmie venti milioni di anni fa

Secondo uno studio dell'Università di Oxford, a schioccare il primo bacio, inteso come un contatto bocca a bocca non aggressivo, è stato l'antenato comune delle grandi scimmie antropomorfe
A schioccare il primo bacio è stato l'antenato comune delle grandi scimmie antropomorfe, tra 21,5 e 16,9 milioni di anni fa: la pratica si è mantenuta nel corso dell'evoluzione ed è stata probabilmente adottata anche dai Neaderthal.
Lo dimostra uno studio guidato dall'Università di Oxford e pubblicato sulla rivista Evolution and Human Behavior. "Questa è la prima volta che qualcuno adotta un'ampia prospettiva evolutiva per esaminare il bacio", spiega Matilda Brindle, biologa evoluzionista e prima autrice dello studio. "I nostri risultati si aggiungono a un crescente corpus di lavori che evidenzia la notevole diversità di comportamenti sessuali esibiti dai nostri cugini primati".
I ricercatori hanno innanzitutto dato una definizione di bacio, inteso come un contatto bocca a bocca non aggressivo, che non comporta il trasferimento di cibo. Per ricostruirne l'evoluzione lungo l'albero genealogico dei primati, hanno raccolto dati dagli studi in letteratura in cui sono state osservate specie di primati moderni baciarsi, concentrandosi sul gruppo di scimmie e primati che si sono evoluti in Africa, Europa e Asia: tra questi, scimpanzé, bonobo e oranghi. Grazie a un approccio statistico chiamato "modellazione bayesiana", hanno quindi simulato diversi scenari evolutivi lungo i rami dell'albero, per stimare la probabilità che diversi antenati si siano baciati. Il modello è stato eseguito dieci milioni di volte per fornire stime statistiche affidabili.
"Integrando la biologia evolutiva con i dati comportamentali, siamo in grado di trarre conclusioni su tratti che non si fossilizzano, come il bacio", afferma il coautore dello studio, Stuart West. "Questo ci permette di studiare il comportamento sociale sia nelle specie moderne che in quelle estinte". "Sebbene il bacio possa sembrare un comportamento ordinario o universale, è documentato solo nel 46% delle culture umane", afferma Catherine Talbot del Florida Institute of Technology, tra gli autori della ricerca. "Le norme sociali e il contesto variano notevolmente tra le società, sollevando la questione se il bacio sia un comportamento evoluto o un'invenzione culturale. Questo è il primo passo per affrontare la questione", conclude Talbot.