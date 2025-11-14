La carne bovina italiana, conoscerla per fare scelte consapevoli e sostenibili

A.O.P. Italia Zootecnica rappresenta il 90% delle associazioni e organizzazioni di produttori di carne bovina del Paese: oltre un milione di capi allevati, di cui 700 mila certificati secondo il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e dall’Unione Europea. Il suo compito è quello di coordinare le attività delle O.P. (Organizzazioni di Produttori) associate, promuovendo servizi per migliorare la qualità e valorizzare le produzioni certificate. L’A.O.P. rappresenta gli interessi delle organizzazioni e associazioni aderenti verso le istituzioni nazionali ed europee. Sostiene le attività commerciali delle associate ed elabora studi di settore allo scopo. L’ Associazione partecipa a progetti e ricerche su metodi di produzione sostenibili e promuove la formazione e l’innovazione tecnologica nel settore zootecnico, sostenendo l’adozione di standard di qualità, di certificazione e promozione dei prodotti.