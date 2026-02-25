Sicurezza sul lavoro, introdotti test antidroga e alcol "in qualsiasi momento"

Come detto, la nuova normativa riguarda le mansioni ad alto rischio. In tale fattispecie rientrano le seguenti categorie: settore trasporti (autisti TIR, autobus, taxi, corrieri; macchinisti ferroviari; piloti e personale di volo; addetti alla movimentazione merci in porti e aeroporti); lavori in quota o con macchinari pericolosi (operatori di gru, carrelli elevatori, escavatori; lavoratori edili su impalcature o tetti; addetti a linee automatizzate ad alto rischio); settore sanitario e assistenziale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari; personale che gestisce farmaci o apparecchiature critiche); industria chimica, energetica e manifatturiera (addetti a impianti a pressione, reattori, centrali elettriche; lavoratori esposti a rischi di esplosione, incendio o contaminazione); forze dell’ordine, sicurezza e vigilanza (vigili del fuoco, polizia locale, guardie giurate; personale addetto alla sicurezza di impianti critici).