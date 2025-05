Gli scimpanzé sono legati alla mamma come gli esseri umani

I ricercatori hanno studiato per quattro anni gli scimpanzé che vivono liberi nel Parco Nazionale di Tai in Costa d'Avorio, riscontrando forme di attaccamento madre-figlio simili a quelle osservate negli umani: in particolare l'attaccamento sicuro, in cui il cucciolo fa affidamento sulla madre nei momenti di difficoltà ed esplora l'ambiente con sicurezza, e l'attaccamento insicuro-evitante, per cui il cucciolo tende a essere più indipendente e non cerca conforto dalla madre. Gli scimpanzé selvatici non hanno invece mostrato segni di attaccamento disorganizzato, che si ha quando la figura accudente viene vista come minacciosa: questa situazione si riscontra nel 61% degli scimpanzé orfani cresciuti in cattività, a causa della mancanza di una figura di riferimento permanente, ma anche nel 23% dei bambini, per lo più in contesti di abusi e maltrattamenti in famiglia che determinano pesanti conseguenze psicologiche ed emotive a lungo termine.