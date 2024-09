Anche le scimmie possono comunicare tra loro chiamandosi per nome: lo studio

A causa dell'ambiente esterno ostile, i primati più piccoli al mondo sono in grado di chiamarsi e rispondersi in modo accurato. Il marmoset è più incline a rispondere in modo corretto se la "parola" è rivolta direttamente a lui. Inoltre l'animale modula l’emissione dei suoni in base al suo interlocutore. David Omer commenta: "Queste somiglianze suggeriscono che hanno affrontato sfide sociali evolutive paragonabili ai nostri primi antenati, il che potrebbe averli portati a sviluppare metodi di comunicazione simili". Secondo gli studiosi siamo di fronte a una svolta dal punto di vista sociale ed evolutivo.