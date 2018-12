Ue, Juncker: "L'Europa non crollerà alla fine del mio mandato"

L'Unione europea "non crollerà alla fine del mio mandato". Ne è convinto Jean-Claude Juncker, che dal primo novembre 2019 non ricoprirà più il ruolo di presidente della Commissione Ue. "Non c'è alcuna ragione di disperarsi, anche se è legittimo preoccuparsi", ha aggiunto. E sulle elezioni europee ha osservato: "I partiti tradizionali non diventino l'eco dei populisti. A camminare sui passi dei demagoghi si finisce per mostrare solo la propria schiena".