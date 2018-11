Migranti, Salvini: "Possiamo bloccare i bilanci Ue" e Juncker replica: "L'Italia rispetti le regole"

Juncker a Salvini: "L'Italia ha avuto flessibilità in passato, ora rispetti le regole" - "Le regole esistono per essere rispettate, soprattutto dall'Italia che negli ultimi anni ha beneficiato di tutti gli elementi di flessibilità che abbiamo aggiunto alla griglia di lettura economica del patto di stabilità", ha replicato al vicepremier il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un'intervista alla tv France 24. Questa flessibilità, ha precisato, "ha consentito all'Italia di spendere 30 miliardi in più" rispetto a quanto avrebbe dovuto.



E aggiunge: "Abbiamo fatto in modo di inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei migranti in Italia". Quindi, ha aggiunto, "non è vero che l'Europa non sarebbe stata là dove la si attendeva. Vorrei però che ci mettessimo d'accordo il prima possibile su riforma del diritto di asilo e degli accordi di Dublino. Ma dobbiamo farlo tutti insieme e non uno contro l'altro".



Intanto, a margine della sua visita a Eicma a Milano, il ministro dell'Interno ha ricordato la conferenza, che si terrà a Palermo, sulla Libia, Paese fondamentale per la gestione del flusso dei migranti. "L'iniziativa italiana per discutere del futuro della Libia è un'occasione - ha spiegato Salvini -. A differenza di quello che fanno i francesi, il governo italiano si pone come mediatore, non vuole imporre, non pretende nulla, non fissa date di elezioni, non vuole imporre le sue aziende". E ha poi concluso: "Quindi spero che tutti in Libia capiscano che l'unica via d'uscita per il Paese è il dialogo con l'Italia".