Brexit, lite May-Juncker: "Come mi hai chiamato? Non sono fumosa"

La tensione tra Ue e Gb sulla Brexit è testimoniata anche da un video. La premier May accusa il presidente della Commissione Ue, Juncker, di averla definita "fumosa" nelle sue richieste ai partner europei. Questa circostanza è stata ridimensionata da entrambi, ma la clip è diventata virale sui social, che hanno preso di mira la leader britannica per un ennesimo buco nell'acqua per ottenere la ratifica dell'accordo in Parlamento.