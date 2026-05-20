Putin da Xi per blindare l'asse Mosca-Pechino: "Nostro rapporto contribuisce alla stabilità globale"

Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due Paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. "È grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni", ha detto il presidente cinese durante l'apertura del vertice. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che "contribuisce alla stabilità globale". L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025.