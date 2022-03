Bloomberg: Usa e Nato si preparano a fronteggiare armi nucleari | Kiev: bombe al fosforo, almeno 4 morti | Anonymous hackera la Banca centrale russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Nato nel vertice in corso a Bruxelles "aiuti militari senza restrizioni. Mi sono rivolto a voi con una richiesta logica di chiudere il nostro cielo in qualsiasi formato, in modo da proteggere i nostri cittadini dalle bombe e dai razzi russi. Non abbiamo sentito una risposta chiara. L'Ucraina non ha armi antimissili. La nostra aviazione è molto ridotta rispetto alla loro e per questo loro utilizzano armi di distruzione di massa", ha aggiunto. "Avete almeno 20.000 carri armati. L'Ucraina ha chiesto l'uno per cento di tutti i vostri carri

armati. Dateceli o vendeteceli. Ma non abbiamo una risposta chiara", ha sottolineato.