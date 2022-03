Zelensky: resto a Kiev, non mi nascondo | Mosca: tregua per corridoi umanitari da martedì mattina

Le donne combattenti di Ucraine lanciano in un video un messaggio di "resistenza", in occasione dell'8 marzo

Ucraina, intera famiglia in fuga da Irpin uccisa da attacco russo

Guerra in Ucraina, coppia di soldati si sposa sul campo di battaglia

Dall'Ucraina alla Slovacchia: 11enne in viaggio da solo per scappare dalla guerra

Guerra in Ucraina, profughi attraversano il confine con la Moldavia prima di restare intrappolati

Concluso lunedì il terzo round di colloqui tra Mosca e Kiev, la Russia ha annunciato una tregua per corridoi umanitari da martedì mattina, dalle 9, (le 8 in Italia) per l'evacuazione dei civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

I corridoi umanitari erano già stati annunciati il giorno prima, ma poi non sono stati messi in atto con accuse reciproche di sabotaggio. Bbc: "Forti esplosioni udite nel porto di Odessa". L'Ue avvia la procedura per l'esame delle domande di adesione di Ucraina, Georgia e Moldavia.