Ucraina, Mosca: ok a squadra di Kiev per riparare la rete elettrica di Chernobyl | Putin: con sanzioni rischio inflazione alimentare

Il vertice di Antalya in Turchia tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e l'omologo Kulev non ha dato risultati.

Scambio di accuse e nessuna tregua in vista. Putin accusa l'Occidente e minaccia le imprese che hanno deciso di chiudere in Russia: "Ci saranno provvedimenti duri", ha detto ipotizzando un boom dell'inflazione per i prezzi sui prodotti alimentari. Draghi: "L'Italia non è in recessione". Per Kiev sono stati uccisi 71 bambini dall'inizio della guerra, l'Onu conta almeno 549 morti civili. La Russia, intanto, ha acconsentito al passaggio di una squadra di riparazione ucraina per la rete elettrica danneggiata nell'area della centrale nucleare di Chernobyl. E Mosca annuncia corridoi umanitari unilaterali verso la Russia.