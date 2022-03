Il piano della Commissione Ue: stop dipendenza dal gas russo entro il 2027

"Siamo troppo dipendenti dalla Russia, in particolare sul gas. Dobbiamo diversificare le forniture, puntando in particolare al gas naturale liquefatto. Dobbiamo aumentare la condivisione delle rinnovabili", ha twittato la von der Leyen dal vertice.

"Stiamo per prendere decisioni storiche per la nostra Europa. Che deve cambiare. Ha cambiato sotto i colpi della pandemia, cambierà ancora di più sotto i colpi della guerra": in questa frase di Emmanuel Macron c'è il senso del Consiglio europeo che si è tenuto a Versailles. L'Europa discuterà di una nuova politica energetica, della costruzione di una vera identità di difesa europea e degli aiuti ai Paesi più in difficoltà per la crisi energetica. La Francia ha proposto un "Recovery di guerra" come quello adottato per la pandemia.

Nuovo modello economico europeo E' un "momento decisivo" per l'Europa, un momento per "ripensare la politica energetica e di difesa", ha sottolineato la presidente della Commissione europea, riassumendo il senso del vertice dei capi di Stato e di governo a Versailles. Un appuntamento pensato prima della guerra per parlare di nuovo modello economico europeo e che ora aspira a diventare l'inizio del nuovo corso che l'Ue vuole intraprendere alla luce del conflitto.

Indipendenza energetica e difesa "E' un momento in cui vediamo che la guerra di Putin è anche una questione di resilienza delle democrazie", ha detto la numero uno dell'esecutivo Ue. Due i fronti su cui si lavora: l'indipendenza energetica e la difesa. Temi su cui si discute da anni e che ora con un evento di tale portata come un attacco di una potenza nucleare al cuore dell'Europa non solo subiscono un'accelerazione, ma una vengono rilanciati con provvedimenti inediti.

La proposta francese per un Recovery plan bis L'Europa vuole liberarsi una volta per tutte dalla dipendenza dal gas russo e allo stesso tempo costruire una difesa solida. Le due cose richiedono ingenti investimenti, per questo la presidenza francese, che in questo momento gioca il doppio ruolo di potenza europea e guida di turno del Consiglio dell'Ue, ha lanciato l'idea di un nuovo Next Generation Eu, un Recovery plan bis. Ipotesi circolata assieme a quella, per ora più remota, dell'emissione di Eurobond dedicati.

Divisioni sull'eventuale piano di emissione di bond La proposta di un nuovo Piano di investimenti coperto dall'emissione di titoli di debito dell'Ue per finanziare la spesa nei settori della difesa e dell'energia non è stata presentata ufficialmente. Tuttavia l'iniziativa, ancora da precisare nei dettagli, ha già provocato una levata di scudi da parte dei soliti Paesi "frugali" (in particolare Olanda e Svezia, con una notevole eccezione, l'Austria), mentre è stata ben accolta dagli altri Paesi mediterranei.

Macron: "E' il momento di prendere decisioni storiche" "L'Europa è cambiata sotto l'impatto della pandemia, cambierà più velocemente e più forte sotto l'impatto della guerra", ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron prima dell'inizio del vertice. La guerra porterà i Paesi Ue a prendere "decisioni storiche" per "ridefinire completamente l'architettura della nostra Europa".

Draghi sulla stessa linea di Parigi: "Risposta sia europea" Roma e Parigi su questo sono sulla stessa linea. Draghi, arrivando al vertice di Versailles, si è detto convinto, che così come è stato nei confronti dell'aggressione di Putin all'Ucraina, "anche per quanto riguarda il sostegno dell'economia" quella che sarà messa in campo "dovrà essere una risposta europea". Anche, eventualmente, con strumenti nuovi come il debito comune o un vero e proprio Recovery bis.

Secco no dell'Olanda a un nuovo Recovery plan Ma le posizioni della Francia, dell'Italia e degli altri Paesi mediterranei, si scontrano inevitabilmente con quelle dei Paesi cosiddetti frugali. Prima di tutto, l'Olanda. "Non è sul tavolo una cosa simile" al Recovery plan europeo dopo la pandemia, ha detto a Versailles il premier Mark Rutte. Per l'Ucraina, ha sottolineato, "è importante agire per quello di cui c'è bisogno ora, per ciò che occorre fare stanotte; per la difesa, ad esempio, o per assicurare che quello che faremo per contrastare la crisi energetica sia il più possibile efficace", ha concluso Rutte.

Critiche anche dalla Svezia Molto dura anche la premier svedese Magdalena Andersson, che arrivando al vertice, alle domande dei giornalisti sul nuovo piano di debito comune, ha risposto: "Sono stata ministra delle Finanze per sette anni: alcuni Paesi trovano sempre nuovi argomenti per non pagare per le loro spese". "Io vorrei che il denaro dei contribuenti fosse speso per ospedali, scuole, pensioni. Ma sfortunatamente dovremo spendere di più per la Difesa", aveva detto poco prima la Andersson, confermando che anche la Svezia, come ha annunciato recentemente la Germania, aumenterà fino al 2% del Pil la propria spesa nel settore militare.

L'Austria invece apre e si smarca dai "frugali" Molto diversa, invece, la presa di posizione del cancelliere federale austriaco Karl Nehammer: "Gli investimenti sono necessari e importanti ora, e devono essere fatti in comune", ha dichiarato a Versailles, spostando cosi', a sorpresa, il suo paese fuori dal fronte dei "frugali".