Biden: "Stop al gas e al petrolio dalla Russia" | Mosca: "La nostra risposta colpirà aree sensibili"

"Stiamo vietando tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi.

Ciò significa che il petrolio russo non sarà più accettabile nei porti statunitensi e il popolo americano infliggerà un altro potente colpo a Putin". Lo ha scritto su Twitter il presidente Joe Biden, annunciando le nuove sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina e avvertendo gli americani che questa decisione non sarà a costo zero per gli Usa. Mosca: "La nostra risposta colpirà aree sensibili". Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per lo stop all'import incoraggiando "gli altri Paesi a fare altrettanto".