Cento missili sull'Ucraina, da Kiev a Leopoli a Kharkiv: 10 milioni senza elettricità | Zelensky: "I raid russi sono uno schiaffo in faccia al G20"

Joe Biden ha chiesto al Congresso americano 37,7 miliardi di dollari di nuovi fondi per sostenere l'Ucraina. Intanto la Casa Bianca "è al lavoro per stabilire cosa è successo e quali sono i prossimi passi da compiere. Stiamo lavorando con la Polonia per raccogliere più informazioni possibili. In questo momento non possiamo confermare le notizie e nessuno dei dettagli emersi".