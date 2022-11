G20, stretta di mano tra Biden e Xi: "Dobbiamo trovare giusto corso e gestire la competizione"

I leader di Usa e Cina si incontrano a Bali e parlano di risollevare le relazioni fra le due potenze, in quello che forse è il punto più basso dei rapporti diplomatici fra Washington e Pechino negli ultimi 50 anni. Quello di Bali è per Biden il primo incontro in presenza con Xi nei panni di presidente degli Stati Uniti, mentre quando entrambi erano vicepresidenti i due si sono visti 11 volte tra il 2009 e il 2011.

Xi: "Guardano a noi con speranze di pace" - La comunità internazionale "guarda" al summit di Bali perché "riporti le relazioni Usa-Cina sul giusto tracciato" e dia "speranza di pace mondiale", ha affermato Xi Jinping nelle sue dichiarazioni di apertura. "Attualmente la relazione Cina-Usa è in una situazione tale che ci preoccupa molto, perché non è nell'interesse fondamentale dei nostri due Paesi e non è ciò che la comunità internazionale si attende da noi. Il mondo si attende che riusciamo a gestire in maniera appropriata i nostri rapporti. Dobbiamo lavorare con tutti i Paesi per aumentare la speranza di una pace mondiale, la fiducia nella stabilità globale e un forte impeto allo sviluppo comune".

Prima del vertice, la Casa Bianca aveva avvisato di non aspettarsi svolte clamorose. "Non cerchiamo un reset", come tentato invece sotto la presidenza Obama. La Cina, da parte sua, già a ottobre aveva invitato gli Stati Uniti "a rafforzare la comunicazione e la cooperazione". Il tutto sullo sfondo dell'assenza di Vladimir Putin dal G20 indonesiano.

Da Taiwan alla tecnologia, dall'ambiente alle mire internazionali, Cina e Usa trovano con difficoltà visioni di politica comune. Rivali strategici per definizione, hanno però fatto emergere la volontà per un disgelo. Lo ha sottolineato anche Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza americano: "Siamo in mezzo a una competizione feroce, ma il presidente non vuole che scivoli verso un conflitto e spera di individuare aree di possibile cooperazione".