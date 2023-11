La guerra in Ucraina giunge al giorno 622.

Il popolo ucraino deve prepararsi al "peggior inverno di sempre". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Zelensky: "Distrutta un'importante nave russa nel Mar Nero. La guerra in Medioriente sta distogliendo l'attenzione dall'Ucraina". E insiste: "La Russia deve lasciare il nostro territorio, solo dopo il mondo potrà passare alla diplomazia". Ursula von der Leyen si reca in visita a Kiev: "Sono qui per parlare dell'ingresso dell'Ucraina alla Ue. Siamo pronti a riconoscere i progressi di Kiev verso l'adesione". Poi annuncia: "Pronto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia". E ancora: "La guerra un fallimento del Cremlino".