Kiev: attacco riuscito al quartier generale della flotta russa | Mosca: Crimea sotto attacco informatico senza precedenti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 577.

L'esercito di Kiev ha rivendicato "l'attacco riuscito" al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Secondo quanto scrive Rbc Ukraine, l'edificio sarebbe stato distrutto. Mosca, intanto, ha segnalato un attacco informatico "senza precedenti" proprio in Crimea. Zelensky, parlando al Parlamento del Canada, annuncia che "Trudeau ha offerto 650 milioni di dollari". Poi ribadisce: "Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà".