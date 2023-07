Mosca: tutte le navi verso l'Ucraina considerate militari | Putin: "L'Occidente si arricchisce con l'accordo sul grano"

Fotogallery - Vertice Nato: da Scholz e Biden, da Stoltenberg a Sunak, i leader dell'Alleanza a Vilnius in Lituania

La guerra in Ucraina giunge al giorno 512.

Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch. Il potente attacco ha provocato feriti e danni. Esplosioni anche a Kiev, Zaporizhzhia e Kharkiv. Mosca rende noto che tutte le navi che navigano nel Mar Nero verso i porti ucraini saranno considerate potenziali vettori di carichi militari, e i Paesi di bandiera saranno considerati coinvolti nel conflitto come alleati di Kiev. Intanto 60mila tonnellate di grano sono andate distrutte nei raid russi. È durato quasi due ore l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e il cardinale Zuppi, inviato del Papa per la tregua. Il Sudafrica annuncia che Putin non parteciperà al vertice Brics.