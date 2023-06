Ucraina, Mosca: Kiev ha già perso oltre 13mila uomini nella controffensiva | L'Aiea: "Zaporizhzhia, situazione delicata"

Il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro indiano Narendra Modi "hanno espresso la loro profonda preoccupazione per il conflitto in Ucraina e hanno chiesto il rispetto del diritto internazionale, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'integrità territoriale e della sovranità". Lo si legge nel comunicato congiunto diffuso in occasione della visita di stato del leader indiano alla Casa Bianca. "Entrambi i Paesi hanno concordato sull'importanza della ricostruzione postbellica in Ucraina", prosegue il testo.