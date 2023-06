Ue rivede il bilancio: 50 mld per Kiev, 15 per i migranti | Sicurezza economica, Borrell: "Non è una mossa protezionista"

Litio, von der Leyen: "Saggio diversificare verso Cile e Argentina". Sui migranti "mettere in campo azioni concrete come in Tunisia. Avanti con la solidarietà tra i Paesi membri"

L'Ue chiede ai Paesi 66 miliardi in più In particolare, la presidente dice che l'Ue chiederà ai 27 Stati membri "66 miliardi" in più per la revisione del bilancio pluriennale europeo, spiegando le nuove priorità che si sono aggiunte per Bruxelles a quelle precedenti: Ucraina, migranti e competitività tecnologica. Per il primo punto, dal bilancio europeo da qui al 2027 si prevede un esborso di 50 miliardi, per il secondo di 15, per il terzo di 10. Alle risorse chieste agli Stati membri si aggiungeranno quelle prese dal budget comunitario.

Tensioni nel mondo, "nuova strategia per la sicurezza economica" L'Ue lancia inoltre una nuova strategia per la sicurezza economica visto il nuovo "contesto di tensioni geopolitiche". Spiega von der Leyen: "Su un numero limitato di tecnologie vogliamo assicurarci che non rafforzino la capacità militare di alcuni Paesi". E poi, rispondendo a una domanda sulla Cina, ha affermato che "per la nostra sicurezza economica è importante proteggere, promuovere, associarsi", spiegando come la nuova strategia non abbia come obiettivo un singolo Paese.

Litio, von der Leyen: "Diversificare le nostre forniture" La presidente sottolinea che "per quanto riguarda il litio dipendiamo dalla Cina per il 97% ed è saggio diversificare le nostre forniture", ad esempio, "verso Cile e Argentina. Questi Paesi capiscono che il nostro Global Gateway ha in sè il principio del valore aggiunto, dell'investimento sulla filiera nel paese, generando più vantaggi rispetto a quello che potrebbe avvenire con la Cina".

Borrell: "Non è una mossa protezionista" In relazione ancora alla comunicazione sulla sicurezza economica, l'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell ha chiarito: "Non si tratta della Cina, questa comunicazione è il primo passo di una strategia articolata dell'Unione europea, il Consiglio l'analizzerà e vaglierà la sua adozione. E' importante che i nostri partner capiscano la nostra posizione, non è una mossa protezionistica ma risponde alla nostra esigenza di proteggere la nostra economia".