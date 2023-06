Fotogallery - Incendi in Canada, fumo e cenere avvolgono New York: in città tornano le mascherine

La guerra in Ucraina giunge al giorno 472.

Putin conferma l'inizio della controffensiva di Kiev, anche "se gli ucraini non avanzano in alcun punto del fronte". L'Ucraina fa sapere invece che nella direzione di Bakhmut "le truppe hanno recuperato oltre un chilometro in 24 ore". Secondo Kiev, dopo la distruzione della diga di Kakhovka, serviranno almeno cinque anni e oltre un miliardo di dollari per ricostruirla. Nelle zone allagate inizia a calare il livello dell'acqua, intanto proseguono i raid sugli alluvionati, con un rimpallo di responsabilità tra Kiev e Mosca. Zelensky: "Battaglie brutali in corso ma vediamo i risultati".