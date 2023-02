Zelensky: "In Donbass combattiamo metro per metro" | Intercettati caccia russi al confine con l'Alaska

La guerra in Ucraina giunge al 357esimo giorno.

Secondo il Financial Times, i russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine per sostenere la nuova offensiva di terra. Ma la Difesa Usa smentisce: "Non vediamo forze aeree". Oslo avverte: "La Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel mar Baltico". Il presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha accusato Mosca di tramare per rovesciare con la forza la leadership filo-Ue del suo Paese e proprio lo spazio aereo della Moldavia è stato chiuso temporaneamente e poi riaperto dopo qualche minuto. Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale al Paese: "Le forze ucraine combattono metro per metro nel Donbass, dove la situazione al fronte resta estremamente difficile".