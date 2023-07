Ucraina, nuove esplosioni nella notte a Odessa | Il cardinale Zuppi da Biden, due ore di colloquio alla Casa Bianca

Il presidente americano Joe Biden e l'inviato speciale del Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi, hanno discusso degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall'aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell'impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.