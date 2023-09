Ucraina, Usa: "Le armi inviate a Kiev rischiano di essere rubate"

In Ucraina "serve una pace giusta e sicura, essendoci stata molta delusione per accordi che non hanno portato alla soluzione prevista. Se io faccio una pace per preparare un altra guerra, come nel 2014, non è questo l'obiettivo. Serve che le parti in causa siano garantite in questo senso. Per me una speranza c'è sempre, non è né ingenuità né ottimismo, per forza c'è una speranza e credo che anche se le posizioni sono inconciliabili la via del dialogo significa affrontare i problemi con chiarezza per poter rendere coinciliabile quello che oggi appare inconciliabile. Se tanti operano in questo senso è possibile che le cose succedano, altrimenti resteranno solo le armi". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi.