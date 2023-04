"Penso che la Cina faccia la nostra stessa osservazione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se le prepariamo e se dobbiamo piantarne le basi. Questo è lo scopo di questo dialogo con la Cina: consolidare approcci comuni". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista a Les Echos al termine del suo viaggio in Cina. Macron è convinto che tali approcci contemplino "il sostegno ai principi della carta delle Nazioni Unite", ma anche "un chiaro promemoria nucleare". Inoltre secondo il presidente francese "spetta alla Cina trarre le conseguenze dal fatto che il presidente Putin abbia dispiegato delle armi nucleari in Bielorussia pochi giorni dopo che si era impegnato a non farlo". Tra gli altri punti evocati da Macron c'è "un richiamo molto chiaro al diritto umanitario e alla protezione dei bambini" ed infine "il desiderio di una pace negoziata e duratura".