La guerra in Ucraina giunge al 396esimo giorno.

Vladimir Putin annuncia che "il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia". Poi dichiara che "la Russia produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno". Per Kiev, "esiste il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima". Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si recherà alla centrale nucleare la prossima settimana. I comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno firmato una lettera d'intenti per creare una difesa aerea nordica unificata volta a contrastare la crescente minaccia della Russia.